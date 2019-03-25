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НБУ випустить пам'ятну
монету "Холодний Яр" (фото)

НБУ випустить пам'ятну монету "Холодний Яр" (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2019 20:58

НБУ випустить пам'ятну монету "Холодний Яр" (фото)

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляється на сайті НБУ.

Дивися повний текст НБУ випустить пам'ятну монету \"Холодний Яр\" (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2019 20:58

Где её можно будет купить?
bookzmk
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2019 01:42

Re: НБУ випустить пам'ятну монету "Холодний Яр" (фото)

bookzmk написав:Где её можно будет купить?
В НБУ
Faceless
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2019 08:24

  Faceless написав:
bookzmk написав:Где её можно будет купить?
В НБУ

Зачем врёшь? Уже раскуплены все монеты через онлайн-площадку. У пересичного данную монету есть возможность купить только через спекуля.
BIGor
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