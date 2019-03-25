Про це повідомляється на сайті НБУ.
Дивися повний текст НБУ випустить пам'ятну монету \"Холодний Яр\" (фото).
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Додано: Суб 06 кві, 2019 20:58
НБУ випустить пам'ятну монету "Холодний Яр" (фото)
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НБУ випустить пам'ятну монету \"Холодний Яр\" (фото).
Додано: Нед 07 кві, 2019 01:42
Re: НБУ випустить пам'ятну монету "Холодний Яр" (фото)
В НБУ
Додано: Нед 07 кві, 2019 08:24
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