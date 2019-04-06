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Українці у березні поклали в
ПриватБанк більше мільярда

Українці у березні поклали в ПриватБанк більше мільярда
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 06 кві, 2019 23:07

Українці у березні поклали в ПриватБанк більше мільярда

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомила прес-служба банку.

Дивися повний текст Українці у березні поклали в ПриватБанк більше мільярда.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2019 07:32

Весь "прирост" за счёт карточных счетов.
Просто тупо взяли цифру сразу после начисления социалки и субсидий, и получилось "украинцы положили в Приват больше миллиарда".
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