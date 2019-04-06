Про це повідомила прес-служба банку.
Дивися повний текст Українці у березні поклали в ПриватБанк більше мільярда.
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Додано: Суб 06 кві, 2019 23:07
Українці у березні поклали в ПриватБанк більше мільярда
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Дивися повний текст Українці у березні поклали в ПриватБанк більше мільярда.
Додано: Нед 07 кві, 2019 07:32
Весь "прирост" за счёт карточных счетов.
Просто тупо взяли цифру сразу после начисления социалки и субсидий, и получилось "украинцы положили в Приват больше миллиарда".
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