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НБУ знизить облікову ставку
до 16% - прогноз банкірів

НБУ знизить облікову ставку до 16% - прогноз банкірів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2019 11:34

НБУ знизить облікову ставку до 16% - прогноз банкірів

Пропонуємо до обговорення:
Такі висновки підтверджує і прогноз інвестбанку Morgan Stanley.

Дивися повний текст НБУ знизить облікову ставку до 16% - прогноз банкірів.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2019 11:35

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