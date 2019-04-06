Борги з комуналки зростають щомісяця на 7 млрд грн - експерт

Додано: Нед 07 кві, 2019 15:05

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Это результат в том числе монетизации субсидий, естественно, не только ее. А также того, что требования к получателям субсидий с каждым отопительным сезоном выше, а также того, что население, чувствуя безответственность за неуплату (сами знаете - жилье у единиц на всю Украину отобрали), не парится по поводу долгов уже два десятилетия. А еще растущие цифры долгов - оттого, что в ходе реформ и реструктуризаций (например, до Нового года я за газ платил "Центргазу", а теперь - некоему филиалу "Нафтогаза") платить становится просто неудобно. Я военнослужащий, служу за 600+ км от родного города, плачу из приложения "монобанка". Они, естественно, не парятся по поводу реквизитов - и мои деньги дважды ушли в никуда, возникла задолженность. Было бы это два месяца платежей за 100-метровый частный дом - сумма задолженности была бы уже очень даже существенной. А вообще эта проблема в Кировограде и регионе имеет массовый характер - очередь за возвратом неправильно заплаченных денег огромная



А, чуть не забыл: и до, и в меньших масштабах после Нового Года задолженность возникает также потому, что для немонетизированных субсидий государство всегда рассчитывается с коммунальщиками с задержкой. Вот тебе и неплатежи. Прибавьте к этому то, что льготы еще не монетизированы (и неизвестно, будут ли), то есть государство может спокойно накапливать долги коммунальщикам, - вот Вам и еще один источник задолженности