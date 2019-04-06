Борги населення за комунальні послуги щомісяця зростають на 7 млрд грн.
Дивися повний текст Борги з комуналки зростають щомісяця на 7 млрд грн - експерт.
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Додано: Нед 07 кві, 2019 12:17
Борги з комуналки зростають щомісяця на 7 млрд грн - експерт
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Борги з комуналки зростають щомісяця на 7 млрд грн - експерт.
Додано: Нед 07 кві, 2019 12:45
Вот Вам и результаты монетизации субсидий. Вопрос очень широко обсуждался на ресурсе вроде этого, но правительство пошло по пути жесткого популизма...
Додано: Нед 07 кві, 2019 12:58
1) Часть долгов просто не существует, мне каждый второй месяц пробуют начислять то, что не потребил, уже задолбался доказывать....
2) Дальше субсидии. Какая страна еще так платит за всех подряд ? Выходит, что я оплачиваю потребленные мной услуги и еще услуги потребленные парой соседей...
3) Для меня выгодее пусть всем все отключают, я как то выживу, но зато не буду платить за других нищебродов.
Додано: Нед 07 кві, 2019 13:41
civ, долги существуют. В прошлом году их не было, сейчас есть. ИМХО, это результат повышения тарифов и отрезания безработных от субсидий, которые перестали платить. Субсидии сейчас всем подряд не дают. Получают всего 3.6 млн. домохозяйств и 70% из них одни пенсионеры. А как вы себе представляете, человек с пенсией 1600 заплатит 3000 за коммуналку? Если всем все отключат, то города исзечнут и размерзнутся.
Додано: Нед 07 кві, 2019 13:42
max_us_ua, оно уже полгода растет по 7 ярдов в месяц, это не результат монетизации субсидий.
Додано: Нед 07 кві, 2019 13:42
Интересно, что новая власть будет делать со 100-миллиардным долгом по коммуналке.
Додано: Нед 07 кві, 2019 14:14
hxbbgaf
простит конечно.
можно не платить
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Додано: Нед 07 кві, 2019 15:05
hxbbgaf
Это результат в том числе монетизации субсидий, естественно, не только ее. А также того, что требования к получателям субсидий с каждым отопительным сезоном выше, а также того, что население, чувствуя безответственность за неуплату (сами знаете - жилье у единиц на всю Украину отобрали), не парится по поводу долгов уже два десятилетия. А еще растущие цифры долгов - оттого, что в ходе реформ и реструктуризаций (например, до Нового года я за газ платил "Центргазу", а теперь - некоему филиалу "Нафтогаза") платить становится просто неудобно. Я военнослужащий, служу за 600+ км от родного города, плачу из приложения "монобанка". Они, естественно, не парятся по поводу реквизитов - и мои деньги дважды ушли в никуда, возникла задолженность. Было бы это два месяца платежей за 100-метровый частный дом - сумма задолженности была бы уже очень даже существенной. А вообще эта проблема в Кировограде и регионе имеет массовый характер - очередь за возвратом неправильно заплаченных денег огромная
А, чуть не забыл: и до, и в меньших масштабах после Нового Года задолженность возникает также потому, что для немонетизированных субсидий государство всегда рассчитывается с коммунальщиками с задержкой. Вот тебе и неплатежи. Прибавьте к этому то, что льготы еще не монетизированы (и неизвестно, будут ли), то есть государство может спокойно накапливать долги коммунальщикам, - вот Вам и еще один источник задолженности
Додано: Нед 07 кві, 2019 16:16
Re: Борги з комуналки зростають щомісяця на 7 млрд грн - екс
А как им не расти, сегодня получил платежку.
За отопление на 1000 гривен больше , весь отопительный сезон по 1500 гривен в месяц,
а в зтом месяце 2500 гривен.
Жек на 10% больше, по тарифам после 20 числа, хотя плачу им исправно и до 20 числа.
Но с зтого месяца тоже перестану платить, пока не наведут порядок в коммунальной сфере.
Додано: Нед 07 кві, 2019 18:18
1. Нужно учесть:
Пенсионеры молоко не купят, а сначала за квартиру заплатят, чтобы не потерять эту подачку.
2. Если сначала субсидия начислялась на всю сумму, то сейчас только по нормам.
3. Субсидиантов постоянно просеивают через сито постановлений и их становится всё меньше и меньше.
Причина долгов населения банальна: за такие "услуги" нечем платить.
Из сложившейся ситуации несколько выходов:
- поднимать доходы населения - нереально;
- сделать тарифы подъемными - нереально;
- поднять тарифы, чтобы оставшиеся плательщики перекрывали задолженность неплательщиков.
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