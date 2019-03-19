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Експорт формує близько
50% ВВП - Кубів

Експорт формує близько 50% ВВП - Кубів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2019 13:18

Експорт формує близько 50% ВВП - Кубів

Пропонуємо до обговорення:
Експорт формує близько 50% ВВП, а його розвиток є ключовим пріоритетом для України.

Дивися повний текст Експорт формує близько 50% ВВП - Кубів.
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