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Коли технологія 5G запрацює повноцінно – прогноз експертів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 07 кві, 2019 14:22
Пропонуємо до обговорення:
Експерти компанії Deloitte Global TMT прогнозують, що вже цього року ми спостерігатимемо справжній "бум" 5G. Однак, для широкого загалу ця технологія стане доступною не раніше 2020 року.
Дивися повний текст Коли технологія 5G запрацює повноцінно – прогноз експертів
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R2
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Додано: Нед 07 кві, 2019 14:23
Кто помнит времена 3G времен 10- лет тому когда внедряли его Интертелеком и 3Моб (тогда Утел еще был) то сети строили на оборудование которое МАКСИМАЛЬНО могло обеспечить скорость от 3,1мб/м РевА от ИТ до 7+мб/с у 3Моба. Эти сети до сих пор работают. А 3G которые внедряли через почти 10 лет КС, Лайфселл и ВД, строились на другом оборудовании, более новом, на пике развития технологии.. и скорость КС и ВД 42+мб/сек а Лайфселл с его тремя каналами вообще 63+мб/сек может выдавать скорость... Как видим все это 3G.. но 3G разный Сети первого поколения 3G это 3Моб с его максимальными 7мб/сек а сети последних поколений 3G от Лайфселл например это скорости уже в 63мб/сек. И то и это все относиться к поколению 3G... так что не стоит сейчас в Украине внедрять сырую технологию 5G.. ведь построив к примеру сети 5G первого поколения очень сомнительно что операторы со временем начнут их модернизировать.....Да и потребностей в Украине на такие сети очень мало..
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Джон
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