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Коли технологія 5G запрацює
повноцінно – прогноз експертів

Коли технологія 5G запрацює повноцінно – прогноз експертів
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2019 14:22

Коли технологія 5G запрацює повноцінно – прогноз експертів

Пропонуємо до обговорення:
Експерти компанії Deloitte Global TMT прогнозують, що вже цього року ми спостерігатимемо справжній "бум" 5G. Однак, для широкого загалу ця технологія стане доступною не раніше 2020 року.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2019 14:23

Кто помнит времена 3G времен 10- лет тому когда внедряли его Интертелеком и 3Моб (тогда Утел еще был) то сети строили на оборудование которое МАКСИМАЛЬНО могло обеспечить скорость от 3,1мб/м РевА от ИТ до 7+мб/с у 3Моба. Эти сети до сих пор работают. А 3G которые внедряли через почти 10 лет КС, Лайфселл и ВД, строились на другом оборудовании, более новом, на пике развития технологии.. и скорость КС и ВД 42+мб/сек а Лайфселл с его тремя каналами вообще 63+мб/сек может выдавать скорость... Как видим все это 3G.. но 3G разный Сети первого поколения 3G это 3Моб с его максимальными 7мб/сек а сети последних поколений 3G от Лайфселл например это скорости уже в 63мб/сек. И то и это все относиться к поколению 3G... так что не стоит сейчас в Украине внедрять сырую технологию 5G.. ведь построив к примеру сети 5G первого поколения очень сомнительно что операторы со временем начнут их модернизировать.....Да и потребностей в Украине на такие сети очень мало..
Джон
 
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