Скільки працюючих припадає на одного пенсіонера

Додано: Нед 07 кві, 2019 14:23

Я думал, что дела гораздо хуже. Но все равно с учетом массового бегства за границу и усугубления процесса старения нации нас уже очень скоро ждет ситуация "один к одному", когда количество пенсионеров и работающих сравняется, - а затем все станет еще печальнее. Допустим, часть пенсионеров будет жить на сбережения, еще какая-то часть - на деньги сваливших за бугор (временно или навсегда) родственников. А остальные? Ну не потянет наше государство - даже в случае экономического бума - такого соотношения. Как там в ООНовских отчетах называют эту (уже вот-вот) ситуацию (характерную, помимо Украины, еще для нескольких стран Восточной Европы, но у нас хуже всех)? Геронтологическая революция? Ну-ну...

П. С. Я не фанат той команды, которая руководила страной в 2014-2019, но им удалось изменить одну очень важную макроэкономическую пропорцию - сократить долю пенсионного обеспечения в ВВП. Конечно, на практике это означает нищенское существование пенсионеров. Кроме того, в расчет не идет необходимость платить им субсидии. Но если от этого абстрагироваться - эти хотя бы немного деньги считают. Хотя не потому, конечно, что Украину любят, а потому, что значительная часть этих денег так или иначе попадает им в карманы. То ли через Нафтогаз, то ли иными путями