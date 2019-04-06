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Скільки працюючих припадає
на одного пенсіонера

Скільки працюючих припадає на одного пенсіонера
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2019 14:23

Скільки працюючих припадає на одного пенсіонера

Пропонуємо до обговорення:
На кожного пенсіонера приходиться 1,4 працюючих.

Дивися повний текст Скільки працюючих припадає на одного пенсіонера.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2019 14:23

Я думал, что дела гораздо хуже. Но все равно с учетом массового бегства за границу и усугубления процесса старения нации нас уже очень скоро ждет ситуация "один к одному", когда количество пенсионеров и работающих сравняется, - а затем все станет еще печальнее. Допустим, часть пенсионеров будет жить на сбережения, еще какая-то часть - на деньги сваливших за бугор (временно или навсегда) родственников. А остальные? Ну не потянет наше государство - даже в случае экономического бума - такого соотношения. Как там в ООНовских отчетах называют эту (уже вот-вот) ситуацию (характерную, помимо Украины, еще для нескольких стран Восточной Европы, но у нас хуже всех)? Геронтологическая революция? Ну-ну...
П. С. Я не фанат той команды, которая руководила страной в 2014-2019, но им удалось изменить одну очень важную макроэкономическую пропорцию - сократить долю пенсионного обеспечения в ВВП. Конечно, на практике это означает нищенское существование пенсионеров. Кроме того, в расчет не идет необходимость платить им субсидии. Но если от этого абстрагироваться - эти хотя бы немного деньги считают. Хотя не потому, конечно, что Украину любят, а потому, что значительная часть этих денег так или иначе попадает им в карманы. То ли через Нафтогаз, то ли иными путями
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2019 18:45

Из этих 16 млн половина работает за границей. На каждого пенсионера уже приходится меньше одного работающего, но государство продолжает катится по наклонной и ничего не замечать
alex7gk
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2019 19:02

Почистили форум так почистили. Цеголко что ли тут админ?
Ratatui
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2019 19:32

[b]alex7gk[/b А какой выход - что должно делать государство\правительство для исправления ситуации?
Бекас
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2019 20:13

  Бекас написав:[b]alex7gk[/b А какой выход - что должно делать государство\правительство для исправления ситуации?


Хотябы перестать воровать. И определить воров на нары, а дальше лыжи поедут.
Ratatui
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