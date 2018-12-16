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Державна служба зайнятості працевлаштувала 453 боржника...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 07 кві, 2019 14:39
Пропонуємо до обговорення:
В рамках виконання Меморандуму між Державною службою зайнятості та Міністерством юстиції України, який було підписано 21 січня 2019 року, працевлаштовано 453 боржника по аліментах.
Дивися повний текст Державна служба зайнятості працевлаштувала 453 боржника по аліментах
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Додано: Нед 07 кві, 2019 14:39
позитивненько вот это серьезно молодци если правда. Хотя скорее поверю что человек сам нашел, сам устроился, а они выдали за свое достижение .
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