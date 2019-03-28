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ZTE і Huawei хочуть
налагодити виробництво в Індії

ZTE і Huawei хочуть налагодити виробництво в Індії
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2019 14:40

ZTE і Huawei хочуть налагодити виробництво в Індії

Пропонуємо до обговорення:
Китайські виробники телекомунікаційного обладнання і смартфонів ZTE та Huawei розглядають можливість відкриття в Індії своїх підприємств

Дивися повний текст ZTE і Huawei хочуть налагодити виробництво в Індії.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2019 14:40

почему не в Украине ???
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