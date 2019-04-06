Про це повідомив економіст Олексій Дорошенко.
Дивися повний текст Експерт розповів, у скільки обійдеться пікнік на природі.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 07 кві, 2019 14:47
Експерт розповів, у скільки обійдеться пікнік на природі
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Експерт розповів, у скільки обійдеться пікнік на природі.
Додано: Нед 07 кві, 2019 14:47
Зачем шашлычный набор на природе если даже мангалы запретили?
Где шашлыки жарить, у себя под балконом?
|