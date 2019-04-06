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Експерт розповів, у скільки
обійдеться пікнік на природі

Експерт розповів, у скільки обійдеться пікнік на природі
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2019 14:47

Експерт розповів, у скільки обійдеться пікнік на природі

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив економіст Олексій Дорошенко.

Дивися повний текст Експерт розповів, у скільки обійдеться пікнік на природі.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2019 14:47

Зачем шашлычный набор на природе если даже мангалы запретили?
Где шашлыки жарить, у себя под балконом?
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