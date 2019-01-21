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Єврокомісія звинуватила в картельній змові BMW, Daimler...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Нед 07 кві, 2019 16:02
Пропонуємо до обговорення:
Єврокомісія звинуватила три великі німецькі автоконцерни - BMW, Daimler і Volkswagen - в картельній змові з метою стримування розробки технологій очищення вихлопних газів автомобілів на європейському ринку.
Дивися повний текст Єврокомісія звинуватила в картельній змові BMW, Daimler і Volkswagen
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Додано: Нед 07 кві, 2019 16:02
Остается только Toyota которая ставит очищающие воздух бигборды, шах и мат
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yurii_kruhlov
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