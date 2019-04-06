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Роздача ''бебі-боксів'' в
Україні: адвокат розповів про...

Роздача ''бебі-боксів'' в Україні: адвокат розповів про...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2019 16:32

Роздача ''бебі-боксів'' в Україні: адвокат розповів про...

Пропонуємо до обговорення:
У закупівлі наборів для новонароджених відбуваються махінації, як і скрізь, де держава щось купує. У тендерах державних замовників відбуваються різного роду зловживання, зокрема й те, що участь у конкурсах беруть не виробники товарів, а посередники.

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R2
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2019 16:32

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sena_2008atp
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