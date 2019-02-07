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У Київводоканалі нагадали зручні
способи передачі показників

У Київводоканалі нагадали зручні способи передачі показників
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2019 20:02

У Київводоканалі нагадали зручні способи передачі показників

Пропонуємо до обговорення:
Передача показників лічильників можлива з п'ятого числа і до кінця місяця.

Дивися повний текст У Київводоканалі нагадали зручні способи передачі показників.
R2
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2019 20:02

А если не передать ? то насчитают не среднее значение(как все нормальные компании), а максимальное и потом его изменить нельзя. А еще они не указали, что просто так могут пол тысячи накинуть, авось человек заплатит...
civ
 
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2019 20:45

Я так понимаю водоканал поставил задачу создать самую конченую систему из возможных. А ведь даже придумывать ничего не нужно было, просто скопировать систему Киевэнерго.
2046006
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