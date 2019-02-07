Передача показників лічильників можлива з п'ятого числа і до кінця місяця.
Дивися повний текст У Київводоканалі нагадали зручні способи передачі показників.
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Додано: Нед 07 кві, 2019 20:02
У Київводоканалі нагадали зручні способи передачі показників
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст У Київводоканалі нагадали зручні способи передачі показників.
Додано: Нед 07 кві, 2019 20:02
А если не передать ? то насчитают не среднее значение(как все нормальные компании), а максимальное и потом его изменить нельзя. А еще они не указали, что просто так могут пол тысячи накинуть, авось человек заплатит...
Додано: Нед 07 кві, 2019 20:45
Я так понимаю водоканал поставил задачу создать самую конченую систему из возможных. А ведь даже придумывать ничего не нужно было, просто скопировать систему Киевэнерго.
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