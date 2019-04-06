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Україна в рейтингу країн за
рівнем інфляції за 38 років...

Україна в рейтингу країн за рівнем інфляції за 38 років...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2019 21:23

Україна в рейтингу країн за рівнем інфляції за 38 років...

Пропонуємо до обговорення:
Опубліковано відео, на якому показана динаміка зміни рівня інфляції в країнах, де він був найвищим за 38 років.

Дивися повний текст Україна в рейтингу країн за рівнем інфляції за 38 років (відео).
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2019 21:24

А чего именно 38? Это чтоб никто не вспомнил инфляцию в Америке 1980-го года?
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