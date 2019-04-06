Опубліковано відео, на якому показана динаміка зміни рівня інфляції в країнах, де він був найвищим за 38 років.
Дивися повний текст Україна в рейтингу країн за рівнем інфляції за 38 років (відео).
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Додано: Нед 07 кві, 2019 21:23
Україна в рейтингу країн за рівнем інфляції за 38 років...
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Дивися повний текст Україна в рейтингу країн за рівнем інфляції за 38 років (відео).
Додано: Нед 07 кві, 2019 21:24
А чего именно 38? Это чтоб никто не вспомнил инфляцию в Америке 1980-го года?
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