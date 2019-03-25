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В Антарктиці встановили
першу сонячну станцію (фото)

В Антарктиці встановили першу сонячну станцію (фото)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2019 22:34

В Антарктиці встановили першу сонячну станцію (фото)

Пропонуємо до обговорення:
В Антарктиці з'явилася перша сонячна електростанція потужністю 30 кВт.

Дивися повний текст В Антарктиці встановили першу сонячну станцію (фото).
R2
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Повідомлення Додано: Нед 07 кві, 2019 22:34

От там и место всем этим СЭС)) и адептам секты "Зеленого тарифа". Судя по фото с рассеяной инсоляцией.. в общем понты дороже денег.
На обогрев литиевых батарей в течение Антарктической зимы уйдет энергии больше чем в них запасено)).
Джон
 
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