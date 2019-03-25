В Антарктиці з'явилася перша сонячна електростанція потужністю 30 кВт.
Дивися повний текст В Антарктиці встановили першу сонячну станцію (фото).
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Додано: Нед 07 кві, 2019 22:34
В Антарктиці встановили першу сонячну станцію (фото)
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Дивися повний текст В Антарктиці встановили першу сонячну станцію (фото).
Додано: Нед 07 кві, 2019 22:34
От там и место всем этим СЭС)) и адептам секты "Зеленого тарифа". Судя по фото с рассеяной инсоляцией.. в общем понты дороже денег.
На обогрев литиевых батарей в течение Антарктической зимы уйдет энергии больше чем в них запасено)).
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