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Пенсіонерам у Польщі буде
виплачуватися 13-а пенсія

Пенсіонерам у Польщі буде виплачуватися 13-а пенсія
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 06:43

Пенсіонерам у Польщі буде виплачуватися 13-а пенсія

Пропонуємо до обговорення:
У четвер, 4 квітня, Сейм Польщі проголосував за виплату цього року разової додаткової допомоги пенсіонерам.

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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 06:43

Блин, нонсенс какой-то - правые раздают за так деньги из бюджета... Такими темпами у нас пенсы должны за Свободу и Правый сектор поголовно голосовать
max_us_ua
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 06:47

  max_us_ua написав:Блин, нонсенс какой-то - правые раздают за так деньги из бюджета... Такими темпами у нас пенсы должны за Свободу и Правый сектор поголовно голосовать

Так выборы на носу. Все по классике.
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 09:35

Поляки решили нереальное обещание Порошенко о 13-й пенсии в Украине, сделать реальным в Польще. Или так-же врут.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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