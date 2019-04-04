У четвер, 4 квітня, Сейм Польщі проголосував за виплату цього року разової додаткової допомоги пенсіонерам.
Дивися повний текст Пенсіонерам у Польщі буде виплачуватися 13-а пенсія.
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Додано: Пон 08 кві, 2019 06:43
Пенсіонерам у Польщі буде виплачуватися 13-а пенсія
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Дивися повний текст Пенсіонерам у Польщі буде виплачуватися 13-а пенсія.
Додано: Пон 08 кві, 2019 06:43
Блин, нонсенс какой-то - правые раздают за так деньги из бюджета... Такими темпами у нас пенсы должны за Свободу и Правый сектор поголовно голосовать
Додано: Пон 08 кві, 2019 06:47
Додано: Пон 08 кві, 2019 09:35
Поляки решили нереальное обещание Порошенко о 13-й пенсии в Украине, сделать реальным в Польще. Или так-же врут.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
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