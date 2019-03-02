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Південна Корея почала
використовувати мережі 5G по всій...

Південна Корея почала використовувати мережі 5G по всій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 07:19

Південна Корея почала використовувати мережі 5G по всій...

Пропонуємо до обговорення:
Південна Корея почала комерційне використання мобільної мережі 5G по всій країні.

Дивися повний текст Південна Корея почала використовувати мережі 5G по всій країні.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 07:19

Южной Корее понадобилось полгода на переход в 5г, Украине понадобилось 10 лет на переход всязи в формат 4g (2008г.) (так как только в прошлом году киевстар начала запускать 4г повсеместно) Интересно . сколько времени уйдёт на переоборудование на новое поколение
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 08:35

Не було ніякого переходу 10 років, якщо є бізнес потреба, пропозиція виникає дуже швидко. Було бажання тримати частоти в монополії прикриваючись потребами міноборони. Завдяки зокрема чинному президенту частоти міноборони змінили на інші а ці звільнили для провайдерів, на все про все пішло зо 2 роки.
sabretus2016
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