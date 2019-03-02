Південна Корея почала комерційне використання мобільної мережі 5G по всій країні.
Дивися повний текст Південна Корея почала використовувати мережі 5G по всій країні.
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Додано: Пон 08 кві, 2019 07:19
Південна Корея почала використовувати мережі 5G по всій...
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Дивися повний текст Південна Корея почала використовувати мережі 5G по всій країні.
Додано: Пон 08 кві, 2019 07:19
Южной Корее понадобилось полгода на переход в 5г, Украине понадобилось 10 лет на переход всязи в формат 4g (2008г.) (так как только в прошлом году киевстар начала запускать 4г повсеместно) Интересно . сколько времени уйдёт на переоборудование на новое поколение
Додано: Пон 08 кві, 2019 08:35
Не було ніякого переходу 10 років, якщо є бізнес потреба, пропозиція виникає дуже швидко. Було бажання тримати частоти в монополії прикриваючись потребами міноборони. Завдяки зокрема чинному президенту частоти міноборони змінили на інші а ці звільнили для провайдерів, на все про все пішло зо 2 роки.
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