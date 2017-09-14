Лише у Києві на квартирному обліку при районних адміністраціях перебуває 68 786 родин.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки нового житла припадає на українця за нинішніх темпів будівництва.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 08 кві, 2019 08:21
Стало відомо, скільки нового житла припадає на українця...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, скільки нового житла припадає на українця за нинішніх темпів будівництва.
Додано: Пон 08 кві, 2019 08:21
во всем постсовке такая же обеспеченность жильем и меньше, в польше столько же примерно.
Додано: Пон 08 кві, 2019 09:10
"20 с небольшим квадратных метров приходится на одного жителя страны. Для сравнения, в Европе показатель стартует от 40 кв. м и выше. Это означает, что существует огромная необходимость строительства нового жилья”, — сказал Кушнир.
Так берите и стройте, но не превращайте Киев в го*но. Киев - это не вся Украина. Стройте в регионах, в пригороде. Не забывайте об инфраструктуре.
За "Позняки,4" Кушнир вообще должен сидеть в тюрьме, или хотя бы в том мордоре жить до конца жизни, пусть насладится своим комфортным новым жильем.
Додано: Пон 08 кві, 2019 09:21
Темпы строительства может и недостаточны,а вот цены явно завышены для самой бедной страны Европы.
Додано: Пон 08 кві, 2019 09:26
|