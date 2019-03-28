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Volkswagen планує зробити
електромобіль вартістю менше...

Volkswagen планує зробити електромобіль вартістю менше...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 08:32

Volkswagen планує зробити електромобіль вартістю менше...

Пропонуємо до обговорення:
Німецький автоконцерн Volkswagen AG планує випустити бюджетний електромобіль вартістю менше 20 тис. євро. ($22,5 тис.).

Дивися повний текст Volkswagen планує зробити електромобіль вартістю менше 20 тисяч євро.
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Очередной убийца теслы с дальностью хода сто кэмэ? Лучше б в инфраструктуру вложились.
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