Німецький автоконцерн Volkswagen AG планує випустити бюджетний електромобіль вартістю менше 20 тис. євро. ($22,5 тис.).
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Додано: Пон 08 кві, 2019 08:32
Volkswagen планує зробити електромобіль вартістю менше...
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Дивися повний текст Volkswagen планує зробити електромобіль вартістю менше 20 тисяч євро.
Додано: Пон 08 кві, 2019 10:03
Очередной убийца теслы с дальностью хода сто кэмэ? Лучше б в инфраструктуру вложились.
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