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Омелян знайшов джерела
фінансування для Hyperloop

Омелян знайшов джерела фінансування для Hyperloop
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 09:32

Омелян знайшов джерела фінансування для Hyperloop

Пропонуємо до обговорення:
Проект може бути частково профінансований за рахунок коштів, які Єврокомісія направить в центр транспортних інновацій в Україні.

Дивися повний текст Омелян знайшов джерела фінансування для Hyperloop.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 09:32

Омелян, знайди джерела для асфальту на вулицях Києва.
Гіперлупер
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 09:44

Не оставляет надежду Омелян заработать напоследок.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 11:09

Re: Омелян знайшов джерела фінансування для Hyperloop

пока у нас только міністр інфраструктури Володимир Омелян - клоун , скоро .... ну вы поняли
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252
yama
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 12:26

У нас вся інфраструктура вже досягла четвертого рівня, лишився пятий. Щож Омелян, виймай бабосики зі своєї кишені і фінансуй. А прстим Українцям зроби дійсно четвертий рівень інфраструктури реально а не з напрямками доріг, розваленими аеропортами, залізницео (в яких зношено обладнання на 90%). От як буде все зроблено тоді і фінансуй хоч подорож до Альфа центаври! Г....і рехворматори за кошт простих людей.
649Sasha
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 12:45

Когда первый поезд появился в МОСКОВИИ,на него"кое-кто бросался с топором" и крестились..Так что ,критиканы, не уподобляйтесь им..Ну,а Клоун?..Ну,так да;он у нас есть..и удостовериться мог,что до смеха и абсурда уже дошло,а доиграться можем и до хохота с гигиканьем с сардоническим оскалом и с.. блевотиной ...
zinaidagershon
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 12:51

Кстати,никакого отношения Омелян не может иметь к ремонту "асфальта"в городах...
zinaidagershon
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 14:30

Не смешно ....
сова
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 14:33

  zinaidagershon написав:Кстати,никакого отношения Омелян не может иметь к ремонту "асфальта"в городах...

Ну , а к дорогам между городами,которые еще в более плачевном состоянии -он имеет отношение? Или только к гиперлупу? Ах да, он еще в Германии электрички бесплатно покупает, а под них - узкоклейку Киев-Одесса собралас я строить. Конечно, он не клоун...Он у нас только к неожиданному обогощению имеет отношение, что даже САП офигела.
laa1999
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 14:59

zinaidagershon
Та мы уже поняли, что Омелян к дорогам и инфраструктуре, как Порошенко к Свинарчукам/АхметовоРоттердамовичам/Конончукам и КСУ.. не имеет никакого отношения.
Rainbow
 
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