Проект може бути частково профінансований за рахунок коштів, які Єврокомісія направить в центр транспортних інновацій в Україні.
Дивися повний текст Омелян знайшов джерела фінансування для Hyperloop.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 08 кві, 2019 09:32
Омелян знайшов джерела фінансування для Hyperloop
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Омелян знайшов джерела фінансування для Hyperloop.
Додано: Пон 08 кві, 2019 09:44
Не оставляет надежду Омелян заработать напоследок.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Пон 08 кві, 2019 11:09
Re: Омелян знайшов джерела фінансування для Hyperloop
пока у нас только міністр інфраструктури Володимир Омелян - клоун , скоро .... ну вы поняли
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4318252#p4318252
Додано: Пон 08 кві, 2019 12:26
У нас вся інфраструктура вже досягла четвертого рівня, лишився пятий. Щож Омелян, виймай бабосики зі своєї кишені і фінансуй. А прстим Українцям зроби дійсно четвертий рівень інфраструктури реально а не з напрямками доріг, розваленими аеропортами, залізницео (в яких зношено обладнання на 90%). От як буде все зроблено тоді і фінансуй хоч подорож до Альфа центаври! Г....і рехворматори за кошт простих людей.
Додано: Пон 08 кві, 2019 12:45
Когда первый поезд появился в МОСКОВИИ,на него"кое-кто бросался с топором" и крестились..Так что ,критиканы, не уподобляйтесь им..Ну,а Клоун?..Ну,так да;он у нас есть..и удостовериться мог,что до смеха и абсурда уже дошло,а доиграться можем и до хохота с гигиканьем с сардоническим оскалом и с.. блевотиной ...
Додано: Пон 08 кві, 2019 12:51
Кстати,никакого отношения Омелян не может иметь к ремонту "асфальта"в городах...
Додано: Пон 08 кві, 2019 14:33
Ну , а к дорогам между городами,которые еще в более плачевном состоянии -он имеет отношение? Или только к гиперлупу? Ах да, он еще в Германии электрички бесплатно покупает, а под них - узкоклейку Киев-Одесса собралас я строить. Конечно, он не клоун...Он у нас только к неожиданному обогощению имеет отношение, что даже САП офигела.
Додано: Пон 08 кві, 2019 14:59
zinaidagershon
Та мы уже поняли, что Омелян к дорогам и инфраструктуре, как Порошенко к Свинарчукам/АхметовоРоттердамовичам/Конончукам и КСУ.. не имеет никакого отношения.
|