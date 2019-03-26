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Омелян знайшов джерела фінансування для Hyperloop
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 08 кві, 2019 09:38
Пропонуємо до обговорення:
Проект може бути частково профінансований за рахунок коштів, які Єврокомісія направить в центр транспортних інновацій в Україні.
Дивися повний текст Омелян знайшов джерела фінансування для Hyperloop
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