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У Нацбанку повідомили, скільки
Україна сплачує за газ на рік

У Нацбанку повідомили, скільки Україна сплачує за газ на рік
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 10:09

У Нацбанку повідомили, скільки Україна сплачує за газ на рік

Пропонуємо до обговорення:
У 2012-13 рр. Україна сплатила за газ $25 млрд, а дефіцит Нафтогазу був чорною дірою економіки, зараз cитуація змінилась кардинально – ми сплачуємо за газ $2-2,5 млрд на рік.

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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 10:09

Це пересічні платять,а не нацбанк.
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