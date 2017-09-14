|
|
|
У Нацбанку повідомили, скільки Україна сплачує за газ на рік
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 08 кві, 2019 10:09
Пропонуємо до обговорення:
У 2012-13 рр. Україна сплатила за газ $25 млрд, а дефіцит Нафтогазу був чорною дірою економіки, зараз cитуація змінилась кардинально – ми сплачуємо за газ $2-2,5 млрд на рік.
Дивися повний текст У Нацбанку повідомили, скільки Україна сплачує за газ на рік
.
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 88279
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 123 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 08 кві, 2019 10:09
Це пересічні платять,а не нацбанк.
-
sena_2008atp
-
-
- Повідомлень: 1652
- З нами з: 31.05.15
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 402 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|11
|473
|
|
|1
|25
|
|
|4700
|247611
|
|