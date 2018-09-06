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Коломойський: Мені не потрібен
"Приват", нехай повернуть...

Коломойський: Мені не потрібен "Приват", нехай повернуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 11:35

Коломойський: Мені не потрібен "Приват", нехай повернуть...

Пропонуємо до обговорення:
Про це він повідомив в інтерв'ю.

Дивися повний текст Коломойський: Мені не потрібен \"Приват\", нехай повернуть 2 мільярди доларів.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 11:35

там ФБР расследование начало, и Бене еще придется потрудитьс доказать, что эти2 млрд нажиты честным трудом. А Израиль своих граждан Штатам для суда выдает, это так, для справочки))
redmax11
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 12:04

какой удачливый бизнесмен - государство спасло банк от банкротства, а теперь еще и заплатит за это.
alex_o
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 12:35

Вытащит 2 ярда с ЗВР и сдаст нас путлеру?
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 13:30

Він як клоп на тілі держави. Висмоктав з 5 ярдів з ппривату, які з бюджету впихнули в банк, щоби перекрити дифіцит, а тепер заплати йому ще 2 ярди за банк. А що буде, коли він фактично прийде до влади??? Його влада - погибель для України.
5039699
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 14:16

  5039699 написав:Він як клоп на тілі держави. Висмоктав з 5 ярдів з ппривату, які з бюджету впихнули в банк, щоби перекрити дифіцит, а тепер заплати йому ще 2 ярди за банк. А що буде, коли він фактично прийде до влади??? Його влада - погибель для України.


Вы бы само интервью вначале прочли прежде чем ахинею постить -
https://www.epravda.com.ua/publications ... /8/646790/
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
shapo
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 14:45

  5039699 написав:Він як клоп на тілі держави. Висмоктав з 5 ярдів з ппривату, які з бюджету впихнули в банк, щоби перекрити дифіцит, а тепер заплати йому ще 2 ярди за банк. А що буде, коли він фактично прийде до влади??? Його влада - погибель для України.


О какой "фактической власти" ты шепчешь, жертва пропаганды? :mrgreen: Да без мохнатой лапы НБУ из банковской системы не выташишь и 5 тыс грн! Какие там 5 млрд...

НБУ - самый властный из всех украинских регуляторов! Он участвует даже в процессе назначения правления коммерческих банков!!!

Все, что происходило с Приватом - обоюдная вина собственников банка и государства! Не Коломойский тебя и меня поимел, а преступная группировка олигархов-чиновников!

Эта твоя "погибель для Украины" - перманентный процесс разрушения, начатый еще в середине 90-х!
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 08 кві, 2019 14:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 14:50

shapo
Что же вы удивляетесь его бессмысленным речам? Уже давно пора бы привыкнуть, что с такими никами пишут только боты)) И вполне понятно с какой целью)
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