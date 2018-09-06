Про це він повідомив в інтерв'ю.
Дивися повний текст Коломойський: Мені не потрібен \"Приват\", нехай повернуть 2 мільярди доларів.
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Додано: Пон 08 кві, 2019 11:35
Коломойський: Мені не потрібен "Приват", нехай повернуть...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Коломойський: Мені не потрібен \"Приват\", нехай повернуть 2 мільярди доларів.
Додано: Пон 08 кві, 2019 11:35
там ФБР расследование начало, и Бене еще придется потрудитьс доказать, что эти2 млрд нажиты честным трудом. А Израиль своих граждан Штатам для суда выдает, это так, для справочки))
Додано: Пон 08 кві, 2019 12:04
какой удачливый бизнесмен - государство спасло банк от банкротства, а теперь еще и заплатит за это.
Додано: Пон 08 кві, 2019 13:30
Він як клоп на тілі держави. Висмоктав з 5 ярдів з ппривату, які з бюджету впихнули в банк, щоби перекрити дифіцит, а тепер заплати йому ще 2 ярди за банк. А що буде, коли він фактично прийде до влади??? Його влада - погибель для України.
Додано: Пон 08 кві, 2019 14:16
Вы бы само интервью вначале прочли прежде чем ахинею постить -
Мы рождены чтоб Кафку сделать былью
Додано: Пон 08 кві, 2019 14:45
О какой "фактической власти" ты шепчешь, жертва пропаганды? Да без мохнатой лапы НБУ из банковской системы не выташишь и 5 тыс грн! Какие там 5 млрд...
НБУ - самый властный из всех украинских регуляторов! Он участвует даже в процессе назначения правления коммерческих банков!!!
Все, что происходило с Приватом - обоюдная вина собственников банка и государства! Не Коломойский тебя и меня поимел, а преступная группировка олигархов-чиновников!
Эта твоя "погибель для Украины" - перманентный процесс разрушения, начатый еще в середине 90-х!
Востаннє редагувалось zРадио в Пон 08 кві, 2019 14:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Пон 08 кві, 2019 14:50
shapo
Что же вы удивляетесь его бессмысленным речам? Уже давно пора бы привыкнуть, что с такими никами пишут только боты)) И вполне понятно с какой целью)
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