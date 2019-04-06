Про це повідомила прес-служба ТРЦ Dream Town.
Дивися повний текст Стало відомо, що буде замість аквапарку в ТРЦ Dream Town.
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Додано: Пон 08 кві, 2019 12:29
Стало відомо, що буде замість аквапарку в ТРЦ Dream Town
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Стало відомо, що буде замість аквапарку в ТРЦ Dream Town.
Додано: Пон 08 кві, 2019 12:29
Странно. В автопарке было всегда куча людей. Остается только не первой свежести Терминал. Надеюсь, вместо него где-то более масштабный и продуманный автопарк откроют.
Додано: Пон 08 кві, 2019 12:35
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