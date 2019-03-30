Про це написав у Facebook заступник начальника департаменту енергоефективності Нафтогазу Олексій Хабатюк.
Дивися повний текст Змушують платити за неіснуючий газ: облгази вигадали схему.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 08 кві, 2019 12:51
Змушують платити за неіснуючий газ: облгази вигадали схему
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Змушують платити за неіснуючий газ: облгази вигадали схему.
Додано: Пон 08 кві, 2019 12:51
В пользу потребителей пока НЕ ИМЕЕМ НИЧЕГО.В платежках за март те же приписки.
|