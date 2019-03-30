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Змушують платити за неіснуючий
газ: облгази вигадали схему

Змушують платити за неіснуючий газ: облгази вигадали схему
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 12:51

Змушують платити за неіснуючий газ: облгази вигадали схему

Пропонуємо до обговорення:
Про це написав у Facebook заступник начальника департаменту енергоефективності Нафтогазу Олексій Хабатюк.

Дивися повний текст Змушують платити за неіснуючий газ: облгази вигадали схему.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 12:51

В пользу потребителей пока НЕ ИМЕЕМ НИЧЕГО.В платежках за март те же приписки.
sena_2008atp
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