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У Мінінфраструктури повідомили,
коли в Україні зникнуть...

У Мінінфраструктури повідомили, коли в Україні зникнуть...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 13:40

У Мінінфраструктури повідомили, коли в Україні зникнуть...

Пропонуємо до обговорення:
До 2030 року на автодорогах України залишаться неоплан і їх аналоги - маршрутки повністю зникнуть.

Дивися повний текст У Мінінфраструктури повідомили, коли в Україні зникнуть маршрутки.
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 13:40

При таких дорогах маршрутки точно счезнуть з доріг. Вже у віддалені села давно повідміняли маршрути через відсутність дорів, на черзі районні центри.
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