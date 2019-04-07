До 2030 року на автодорогах України залишаться неоплан і їх аналоги - маршрутки повністю зникнуть.
Дивися повний текст У Мінінфраструктури повідомили, коли в Україні зникнуть маршрутки.
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Додано: Пон 08 кві, 2019 13:40
У Мінінфраструктури повідомили, коли в Україні зникнуть...
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Дивися повний текст У Мінінфраструктури повідомили, коли в Україні зникнуть маршрутки.
Додано: Пон 08 кві, 2019 13:40
При таких дорогах маршрутки точно счезнуть з доріг. Вже у віддалені села давно повідміняли маршрути через відсутність дорів, на черзі районні центри.
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