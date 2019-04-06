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Українці збільшили
попит на «Зелену карту»

Українці збільшили попит на «Зелену карту»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 14:01

Українці збільшили попит на «Зелену карту»

Пропонуємо до обговорення:
За даними МТСБУ, в Україні за перші два місяці 2019 року уклали понад 131 тис. договорів міжнародного страхування «Зелена карта». Це на 37,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

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R2
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 14:01

"Причина – велика кількість ДТП в ЄС за участю українських водіїв."
І як наявність "зеленої карти" виданої українською СК впливає на цей показник?
Насправді українські СК якимсь чином пролобіювали зобов'язання укр прикордонників перевіряти зелені карти, іноземні прикордонники ЗАВЖДИ перевіряють їх наявність. В цілому українських водіїв просто змушують платити більше, бо наприклад безпосередньо на польському кордоні можна придбати ЗК на два тижні значно дешевше ніж в Україні - в нас мінімальний термін - 1 місяць.
Taras Rudko
 
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