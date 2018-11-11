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У 2019 році побудують 214
острівців безпеки і...

У 2019 році побудують 214 острівців безпеки і...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 14:10

У 2019 році побудують 214 острівців безпеки і...

Пропонуємо до обговорення:
Вперше держава виділяє кошти на безпеку руху 5% Дорожнього фонду і гроші йдуть саме на забезпечення цих цілей.

Дивися повний текст У 2019 році побудують 214 острівців безпеки і встановлять 5 000 дорожніх знаків.
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 14:11

Це 238 комплекси автоматичної фіксації коштують 1,2 млрд грн?
jeugen
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