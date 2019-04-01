Нафтогаз не отримуватиме доходи від транзиту газу після...

Додано: Пон 08 кві, 2019 14:36

Выдать Коболеву и Витренко еще одну премию "за эффективную и красочную победу над Газпромом" :mrgreen:



Штраф не взыскан, а доходы от транзита потеряны - хорошо ребята порулили. Главное, что свои семьи за границей теперь в достатке, а пересичным - танцы с бубном и платежки за украинский газ с 300-процентной наценкой...



PS: справедливости ради, Фич перегибает - какие-то небольшие транзитные доходы (до 0,5-1 млрд долларов в год, что едва ли будет перекрывать эксптуатационные расходы Укртрансгаза) в 2020-2021 гг еще будут, пока СП2 не заработает полноценно в 2-ниточном исполнении и ТП не будет достроен до Балкан.



PPS: с потерей большей части транзитных доходов пересичных ждет не просто Дюссельдорф+, а Дюссельдорф+++. Тарифы будут повышаться так, чтобы распиливаемый сегодня гешефт Нефтегаза не уменьшился - разница лишь в том, что раньше воровали деньги Газпрома, а с 2020-го - переводы заробитчан оставшимся в Украине родственникам, и кровные заработанные внутри страны копейки наймитов предприятий, принадлежащих олигархам