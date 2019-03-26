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В МЕРТ прокоментували рішення
СОТ щодо транзитних...

В МЕРТ прокоментували рішення СОТ щодо транзитних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 14:37

В МЕРТ прокоментували рішення СОТ щодо транзитних...

Пропонуємо до обговорення:
Рішення СОТ про відсутність порушень з боку Російської Федерації у справах про транзитні обмеження означає, що дії України в торговельно-економічній сфері, спрямовані на протидію агресії РФ, абсолютно виправдані.

Дивися повний текст В МЕРТ прокоментували рішення СОТ щодо транзитних обмежень РФ.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 14:38

Якщо наш транзит через РФ ніби то небезпечний, чому тоді РФ не зупиняє свій транзит через Україну? Очевидно, що він не є ризикованим для них. Це відверта маніпуляція і подвійні стандарти.
vbondaruk
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