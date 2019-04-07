Реальна зарплата з 2015 року до 2019 року зросла на 45,6%.
Дивися повний текст Середня зарплата за три роки зросла на $170 — Кубів.
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Додано: Пон 08 кві, 2019 15:09
Середня зарплата за три роки зросла на $170 — Кубів
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Середня зарплата за три роки зросла на $170 — Кубів.
Додано: Пон 08 кві, 2019 16:21
Убрали бы официальные зарплаты в 1 млн. и статистика была бы совсем другая...
Додано: Пон 08 кві, 2019 16:38
Пару месяцев назад этот вопрос на форуме уже поднимался) И статья была такая же неадекватная как и эта. Но то другое.. При расчёте средней з/п не учитываются пики со слишком высокими и низкими показателями.
Тут проблема с низкой базой сравнения.
Додано: Пон 08 кві, 2019 16:40
отпишитесь все по очереди (Город, сфера, должность, з/п чистыми...
вот и все ..и сами тут статистику устроим
Додано: Пон 08 кві, 2019 16:44
Re: Середня зарплата за три роки зросла на $170 — Кубів
Это слишком интимная информация, чтобы её разглашать, даже если под никнеймом
Но можно опрос сделать - уровень ЗП чистыми в грн
Додано: Пон 08 кві, 2019 16:55
а цены во сколько так же ударно выросли??????????
вор кубив скромно умолчал
Додано: Пон 08 кві, 2019 17:00
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Додано: Пон 08 кві, 2019 17:51
согласно держстату на декабрь 2013 средня з/п составляла $452,77 по всей Украине.. а на декабрь 2018 - $380,47
Додано: Пон 08 кві, 2019 17:54
$ янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек
2018 271,19 288,10 318,21 324,26 333,25 348,86 347,34 326,65 320,74 327,72 327,96 380,47
2017 221,28 229,73 250,06 247,94 258,86 281,90 282,60 277,51 281,55 276,76 280,06 318,97
2016 179,80 173,72 186,67 190,99 197,73 213,90 216,55 207,54 203,92 207,71 210,34 247,09
2015 218,50 148,41 166,11 176,05 193,26 202,47 201,77 194,43 199,37 207,50 192,94 223,42
2014 393,84 368,46 342,54 294,99 294,73 304,94 300,91 260,23 267,29 270,97 240,45 256,91
2013 375,33 380,83 401,85 404,48 406,98 422,87 429,00 413,36 407,98 410,73 408,86 452,77
2012 340,68 350,38 366,00 368,36 377,31 388,99 394,23 384,46 383,34 389,09 387,59 422,49
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