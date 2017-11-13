Для понад 90% українців, які працювали за кордоном, Польща була на першому місці.
Дивися повний текст 90% українських заробітчан обирають Польщу.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 08 кві, 2019 15:16
90% українських заробітчан обирають Польщу
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст 90% українських заробітчан обирають Польщу.
Додано: Пон 08 кві, 2019 15:16
Выберут Зелень президентом - все там будем работать...тут пускай Коломойский со своим ручным клоуном работают
Додано: Пон 08 кві, 2019 16:28
Додано: Пон 08 кві, 2019 18:24
Чемодан-вокзал-Европа! Вас ждут приветливые ж-пы европейских стариков и другие престижные работы......
Принципы капитализма - подсаживай на иглу и зарабатывай, зарази и зарабатывай на таблетках, отбери землю и зарабатывай на голоде, напугай и зарабатывай на страхе, дай в долг копейку и отбери все.
Додано: Пон 08 кві, 2019 18:27
Гы-гы. А в Украине они все сплошь академики и топ-менеджеры
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