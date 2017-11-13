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90% українських
заробітчан обирають Польщу

90% українських заробітчан обирають Польщу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 15:16

90% українських заробітчан обирають Польщу

Пропонуємо до обговорення:
Для понад 90% українців, які працювали за кордоном, Польща була на першому місці.

Дивися повний текст 90% українських заробітчан обирають Польщу.
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 15:16

Выберут Зелень президентом - все там будем работать...тут пускай Коломойский со своим ручным клоуном работают
galantus79
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 16:28

  galantus79 написав:Выберут Зелень президентом - все там будем работать...тут пускай Коломойский со своим ручным клоуном работают

Все бы вам только повод или причину, чтобы не работать, искать... Вас никто не держит, валите
semenoh
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 18:24

  galantus79 написав:Выберут Зелень президентом - все там будем работать...тут пускай Коломойский со своим ручным клоуном работают

Чемодан-вокзал-Европа! Вас ждут приветливые ж-пы европейских стариков и другие престижные работы......
Принципы капитализма - подсаживай на иглу и зарабатывай, зарази и зарабатывай на таблетках, отбери землю и зарабатывай на голоде, напугай и зарабатывай на страхе, дай в долг копейку и отбери все.
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 18:27

  spread написав:
  galantus79 написав:Выберут Зелень президентом - все там будем работать...тут пускай Коломойский со своим ручным клоуном работают

Чемодан-вокзал-Европа! Вас ждут приветливые ж-пы европейских стариков и другие престижные работы......

Гы-гы. А в Украине они все сплошь академики и топ-менеджеры :mrgreen:
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