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Населення почало скуповувати валюту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 08 кві, 2019 15:43
Пропонуємо до обговорення:
У березні населення купило готівкової валюти на 77,3 млн доларів більше, ніж продало.
Дивися повний текст Населення почало скуповувати валюту
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R2
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Додано: Пон 08 кві, 2019 15:43
По итогам 2018 года население продало валюты на 9,592 млрд долларов, а купило 11,073 млрд долларов.
Таким образом, по итогам прошлого года население продало на 1,481 млрд долларов больше, чем купило.
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mrshape
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Додано: Пон 08 кві, 2019 15:44
то все-таки більше продали чи купили?
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mrshape
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Додано: Пон 08 кві, 2019 15:51
mrshape,
то никому неведомо))
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semenoh
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Додано: Пон 08 кві, 2019 16:42
Може це інформ підготовка до "рісту" курса?
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zaton
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