RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Росія активно взялася за
підрахунок "боргу" України за Крим

Росія активно взялася за підрахунок "боргу" України за Крим
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 15:46

Росія активно взялася за підрахунок "боргу" України за Крим

Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв доручив профільним міністерствам надати підтримку діяльності робочої групи Державної думи щодо "оцінки збитків Криму за роки його перебування у складі України".

Дивися повний текст Росія активно взялася за підрахунок \"боргу\" України за Крим.
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88290
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 15:47

так вернули бы назад, раз такой убыточный :/ Пошто тогда забирали?..
semenoh
 
Повідомлень: 54
З нами з: 23.03.17
Подякував: 8 раз.
Подякували: 6 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 18:40

Это уже конкретная наглость. Своровать чужое и потребовать деньги за то что не своровали это чужое гораздо раньше.
p_a_l
 
Повідомлень: 1975
З нами з: 15.02.11
Подякував: 25 раз.
Подякували: 348 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Іноземці активно викуповують українські держоблігації
R2 » Чет 04 кві, 2019 13:00
9 414
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 05 кві, 2019 12:57
Волгарь
Торговельний баланс України пішов у мінус на $1,3 мільярда
R2 » П'ят 29 бер, 2019 13:56
2 82
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 29 бер, 2019 14:56
OLGA1987
Нацбанк оприлюднив річний графік погашення зовнішнього боргу
R2 » Чет 28 бер, 2019 11:53
2 93
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 бер, 2019 15:41
OLGA1987

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.