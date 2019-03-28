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Росія активно взялася за підрахунок "боргу" України за Крим
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 08 кві, 2019 15:46
Пропонуємо до обговорення:
Прем'єр-міністр Росії Дмитро Медведєв доручив профільним міністерствам надати підтримку діяльності робочої групи Державної думи щодо "оцінки збитків Криму за роки його перебування у складі України".
Дивися повний текст Росія активно взялася за підрахунок \"боргу\" України за Крим
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Додано: Пон 08 кві, 2019 15:47
так вернули бы назад, раз такой убыточный :/ Пошто тогда забирали?..
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Додано: Пон 08 кві, 2019 18:40
Это уже конкретная наглость. Своровать чужое и потребовать деньги за то что не своровали это чужое гораздо раньше.
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