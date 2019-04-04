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Населення почало
скуповувати валюту

Населення почало скуповувати валюту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 15:49

Населення почало скуповувати валюту

Пропонуємо до обговорення:
У березні населення купило готівкової валюти на 77,3 млн доларів більше, ніж продало.

Дивися повний текст Населення почало скуповувати валюту.
R2
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