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Населення почало скуповувати валюту
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 08 кві, 2019 15:49
Пропонуємо до обговорення:
У березні населення купило готівкової валюти на 77,3 млн доларів більше, ніж продало.
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