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Коболєв перерахував на благодійність всю зарплату за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 08 кві, 2019 16:30
Пропонуємо до обговорення:
Нинішній голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, щодо якого суд відкрив провадження про отримання премії, повідомив, що з січня заробив і перерахував на благодійність 3,29 мільйона гривень.
Дивися повний текст Коболєв перерахував на благодійність всю зарплату за лютий і березень
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Додано: Пон 08 кві, 2019 16:30
А что же не пишите куда перечисляет? Что за организация?
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Додано: Пон 08 кві, 2019 17:30
Это как бандиты на награбленные деньги церкви строят.
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Додано: Пон 08 кві, 2019 17:55
Очень важная финансовая новость
Ну по крайней мере хоть один "чесный" признался что зарплата ему нафиг не нужна, типа смешные деньги по сравнению ....
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