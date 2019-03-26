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Коболєв перерахував на
благодійність всю зарплату за...

Коболєв перерахував на благодійність всю зарплату за...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 16:30

Коболєв перерахував на благодійність всю зарплату за...

Пропонуємо до обговорення:
Нинішній голова НАК "Нафтогаз України" Андрій Коболєв, щодо якого суд відкрив провадження про отримання премії, повідомив, що з січня заробив і перерахував на благодійність 3,29 мільйона гривень.

Дивися повний текст Коболєв перерахував на благодійність всю зарплату за лютий і березень.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 16:30

А что же не пишите куда перечисляет? Что за организация?
semenoh
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 17:30

Это как бандиты на награбленные деньги церкви строят.
pivy21
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 17:55

Очень важная финансовая новость :) Ну по крайней мере хоть один "чесный" признался что зарплата ему нафиг не нужна, типа смешные деньги по сравнению .... ;)
Igorten
 
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