Середня варті послуги з централізованого опалення в Україні становить 1536 грн/Гкал.
Дивися повний текст НКРЕКП оприлюднив вартість опалення в Україні та країнах ЄС (інфографіка).
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Додано: Пон 08 кві, 2019 16:41
НКРЕКП оприлюднив вартість опалення в Україні та країнах...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст НКРЕКП оприлюднив вартість опалення в Україні та країнах ЄС (інфографіка).
Додано: Пон 08 кві, 2019 16:41
Надо так же обнародовать мин. зп. и мин. пенсию в этих странах. А так показатели не имеют смысла.(Это очень мягко сказано)
Додано: Пон 08 кві, 2019 17:07
Глупое сравнение,и натянутое сравнение. Особенно , если учесть,что у нас тепло не 1536, а почти 1800грн.
Это как-бы сравнивать зарплату Коболева, и среднюю, и писать- у всех по 500тыс.грн.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
Додано: Пон 08 кві, 2019 18:25
А вот что есть "среднее" там и тут (методология) тоже как бы за кадром. Печатать такую хрень себя не уважать. После зарплаты Коболева, эта законно занимает 2-е место по бесполезности
Додано: Пон 08 кві, 2019 18:29
Лучше бы написали, сколько европеец в %% отношении тратит из своего среднемесячного дохода на отопление и то больше был бы толк.
Только понятно, что показывать такие цифры не было задачи, а нужно было всем показать, что там существенно дороже, а у нас все очень дешево. Показали.
Да только люди у нас уже давно не такие как 10-15 лет назад и сами прекрасно понимают, что в соотношении к нашей средней (минимальной!) зарплате там все намного-намного дешевле! Даже продукты, что есть нонсенс!
Зато только у нас миллиардеры-олигархи получают от государства миллиардные дотации "на развитие". У нас таки лучше!!!
Додано: Пон 08 кві, 2019 18:43
Re: НКРЕКП оприлюднив ЯКІСТЬ опалення в Україні та країнах..
Ой, не оприлюднив
І методику обліку не оприлюднив, і середню зарплатню персоналу не оприлюднив, і кількість співробітників тамтешніх "теплоенерго" не оприлюднив...
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте
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