RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
НКРЕКП оприлюднив вартість
опалення в Україні та країнах...

НКРЕКП оприлюднив вартість опалення в Україні та країнах...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 16:41

НКРЕКП оприлюднив вартість опалення в Україні та країнах...

Пропонуємо до обговорення:
Середня варті послуги з централізованого опалення в Україні становить 1536 грн/Гкал.

Дивися повний текст НКРЕКП оприлюднив вартість опалення в Україні та країнах ЄС (інфографіка).
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 88290
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 123 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 16:41

Надо так же обнародовать мин. зп. и мин. пенсию в этих странах. А так показатели не имеют смысла.(Это очень мягко сказано)
ryabkoan
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 08.04.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 17:07

Глупое сравнение,и натянутое сравнение. Особенно , если учесть,что у нас тепло не 1536, а почти 1800грн.
Это как-бы сравнивать зарплату Коболева, и среднюю, и писать- у всех по 500тыс.грн.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
zloy_ukr
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1009
З нами з: 12.12.14
Подякував: 96 раз.
Подякували: 198 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 18:25

А вот что есть "среднее" там и тут (методология) тоже как бы за кадром. Печатать такую хрень себя не уважать. После зарплаты Коболева, эта законно занимает 2-е место по бесполезности :)
Igorten
 
Повідомлень: 3383
З нами з: 01.11.11
Подякував: 30 раз.
Подякували: 1042 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 18:29

Лучше бы написали, сколько европеец в %% отношении тратит из своего среднемесячного дохода на отопление и то больше был бы толк.
Только понятно, что показывать такие цифры не было задачи, а нужно было всем показать, что там существенно дороже, а у нас все очень дешево. Показали.
Да только люди у нас уже давно не такие как 10-15 лет назад и сами прекрасно понимают, что в соотношении к нашей средней (минимальной!) зарплате там все намного-намного дешевле! Даже продукты, что есть нонсенс!
Зато только у нас миллиардеры-олигархи получают от государства миллиардные дотации "на развитие". У нас таки лучше!!! :mrgreen:
Watcher
 
Повідомлень: 2032
З нами з: 31.05.09
Подякував: 200 раз.
Подякували: 450 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 18:43

Re: НКРЕКП оприлюднив ЯКІСТЬ опалення в Україні та країнах..

Ой, не оприлюднив :oops:

І методику обліку не оприлюднив, і середню зарплатню персоналу не оприлюднив, і кількість співробітників тамтешніх "теплоенерго" не оприлюднив...
Очень неприятно извлекать рациональное зерно из навозной кучи негативных эмоций. "Давайте жить дружно" (с) Кот Леопольд.
Попал в Дельте. Встретился с друзьми Будем жить дальше! UPD Не попал в Дельте :shock:
Очкарик
 
Повідомлень: 2689
З нами з: 06.03.14
Подякував: 770 раз.
Подякували: 539 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 9 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Експерт розповіла деталі пенсійного нововведення в Україні
R2 » Пон 08 кві, 2019 17:13
5 86
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 кві, 2019 21:12
Джон
У Мінінфраструктури повідомили, коли в Україні зникнуть...
R2 » Пон 08 кві, 2019 13:40
1 71
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 кві, 2019 13:40
649Sasha
Роздача ''бебі-боксів'' в Україні: адвокат розповів про...
R2 » Нед 07 кві, 2019 16:32
1 87
Переглянути останнє повідомлення
Нед 07 кві, 2019 16:32
sena_2008atp

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.