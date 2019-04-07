НКРЕКП оприлюднив вартість опалення в Україні та країнах...

Додано: Пон 08 кві, 2019 17:07

Глупое сравнение,и натянутое сравнение. Особенно , если учесть,что у нас тепло не 1536, а почти 1800грн.

Это как-бы сравнивать зарплату Коболева, и среднюю, и писать- у всех по 500тыс.грн.

Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!