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У Кабміні підрахували зростання
економіки за чотири роки

У Кабміні підрахували зростання економіки за чотири роки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 18:54

У Кабміні підрахували зростання економіки за чотири роки

Пропонуємо до обговорення:
У 2015-2018 роках зростання валового внутрішнього продукту України склало 8,4%.

Дивися повний текст У Кабміні підрахували зростання економіки за чотири роки.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 18:54

Непонятная новость. Это 2,1% в год что-ли? Довольно неплохо
AMM
 
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 20:22

2,1% неплохо? Да это вообще ни о чем. Кстати, деньги высылаемые заробитчанами сюда тоже включены.
alex7gk
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