У 2015-2018 роках зростання валового внутрішнього продукту України склало 8,4%.
Дивися повний текст У Кабміні підрахували зростання економіки за чотири роки.
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Додано: Пон 08 кві, 2019 18:54
У Кабміні підрахували зростання економіки за чотири роки
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Дивися повний текст У Кабміні підрахували зростання економіки за чотири роки.
Додано: Пон 08 кві, 2019 20:22
2,1% неплохо? Да это вообще ни о чем. Кстати, деньги высылаемые заробитчанами сюда тоже включены.
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