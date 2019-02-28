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Сім'я загиблого пасажира
рейсу MH17 подала позов до...

Сім'я загиблого пасажира рейсу MH17 подала позов до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 19:57

Сім'я загиблого пасажира рейсу MH17 подала позов до...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє Reuters.

Дивися повний текст Сім'я загиблого пасажира рейсу MH17 подала позов до Сбербанку і ВТБ - Reuters.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 19:57

В ВТБ подчеркнули, что никогда не финансировали боевиков “ДНР”


И вообще ихтамнет, ага.
Sommer
 
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