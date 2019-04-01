Про це повідомляє прес-служба Кабміну.
Дивися повний текст Гройсман: наступні 2 роки - складні з точки зору обслуговування і виплати держборгу.
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Додано: Пон 08 кві, 2019 20:37
Гройсман: наступні 2 роки - складні з точки зору...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Гройсман: наступні 2 роки - складні з точки зору обслуговування і виплати держборгу.
Додано: Пон 08 кві, 2019 20:37
Это для нас они сложные, а вам то чего ? Вам как всегда дуть тарифы и одалживать, делов то ;)
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