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Гройсман: наступні 2 роки
- складні з точки зору...

Гройсман: наступні 2 роки - складні з точки зору...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 20:37

Гройсман: наступні 2 роки - складні з точки зору...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Кабміну.

Дивися повний текст Гройсман: наступні 2 роки - складні з точки зору обслуговування і виплати держборгу.
R2
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Повідомлення Додано: Пон 08 кві, 2019 20:37

Это для нас они сложные, а вам то чего ? Вам как всегда дуть тарифы и одалживать, делов то ;)
Igorten
 
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