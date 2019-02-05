Що не говори, а Lanos став дійсно невід'ємним атрибутом українських доріг. І тепер ця машина може отримати нову модель в сучасному дизайні.
Дивися повний текст Яким стане новітній ЗАЗ Lanos.
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 кві, 2019 05:29
Яким стане новітній ЗАЗ Lanos
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Яким стане новітній ЗАЗ Lanos.
Додано: Вів 09 кві, 2019 06:34
Re: Яким стане новітній ЗАЗ Lanos
мечтатели...
помню Бальзаминов мечтал: "Если б я был царь, я бы издал такой закон, чтоб богатый женился на бедной, а бедный – на богатой".
Вот это я понимаю мечта.
А ланос, это не мечта, а так геморой один...
Мелко мечтают, даже ни гиперлуп.
Додано: Вів 09 кві, 2019 06:49
Re: Яким стане новітній ЗАЗ Lanos
Помню в детстве у меня был друг.
Дак, он за один урок математики такую машину мог шариковой ручкой нарисовать, просто загляденье.
Поискал сейчас в гугле картинках по фразе "рисунок машин шариковой ручкой".
Посмотрел, приятно, детство вспомнил.
|