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Яким стане новітній ЗАЗ Lanos

Яким стане новітній ЗАЗ Lanos
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2019 05:29

Яким стане новітній ЗАЗ Lanos

Пропонуємо до обговорення:
Що не говори, а Lanos став дійсно невід'ємним атрибутом українських доріг. І тепер ця машина може отримати нову модель в сучасному дизайні.

Дивися повний текст Яким стане новітній ЗАЗ Lanos.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2019 05:55

Это "фотография прототипа"? ))))) Серьезно? ))))
hariton_ogly
 
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2019 06:34

Re: Яким стане новітній ЗАЗ Lanos

мечтатели...
помню Бальзаминов мечтал: "Если б я был царь, я бы издал такой закон, чтоб богатый женился на бедной, а бедный – на богатой".
Вот это я понимаю мечта.
А ланос, это не мечта, а так геморой один...
Мелко мечтают, даже ни гиперлуп.
Yura_Gag
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2019 06:49

Re: Яким стане новітній ЗАЗ Lanos

Помню в детстве у меня был друг.
Дак, он за один урок математики такую машину мог шариковой ручкой нарисовать, просто загляденье.
Поискал сейчас в гугле картинках по фразе "рисунок машин шариковой ручкой".
Посмотрел, приятно, детство вспомнил.
Yura_Gag
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