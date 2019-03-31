В Україні трактористи, слюсарі та зварники – на вагу золота.
Дивися повний текст Ринок праці: трактористам по 30 тисяч, а дипломовані фахівці сидять без роботи.
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Додано: Вів 09 кві, 2019 07:31
Ринок праці: трактористам по 30 тисяч, а дипломовані...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Ринок праці: трактористам по 30 тисяч, а дипломовані фахівці сидять без роботи.
Додано: Вів 09 кві, 2019 07:31
Вони просто ледачі. Шукаюь таку спеціальність де вчитися легше. Хороший конструктор у Києві має 15-30тис, але для цього треба прягти у виші 5 років, а потім ще років на 10 забути про слово "гроші". За те, потім, їх ставатиме все більше і більше, аж поки не ввинесуть вперед ногами з кабінета, бо хороший інженер на пенсію не йде.
Додано: Вів 09 кві, 2019 07:45
Не только в лени дело, фраза "работаю трактористом" у многих "городских" вызывает приступ эпилепсии и падение самооценки ниже плинтуса, а фраза "я адвокат, банкир, менеджер, (нужное подчеркнуть)" эту самую самооценку повышает.
Додано: Вів 09 кві, 2019 08:11
Re: Ринок праці: трактористам по 30 тисяч, а дипломовані...
Дуже смішно, відкриваємо перший ліпший сайт з вакансіями на зварювальника, і що ж ми бачимо 12-15 тисяч це по столиці в середньому, а от 30 і більше то всіляки там Польщі та Чехії
Додано: Вів 09 кві, 2019 08:25
покажите вакансии зоотехников, тарктористов, по 45 000 пожалуйста ссылки
Додано: Вів 09 кві, 2019 08:30
Странная статья, с явно перекошенными зарплатами. Напоминает агитацию Порошенко.
Если-бы трактористам в родном селе платили 45 тыс. грн, они бы в Киеве, за меньшую в несколько раз зарплату, на стройке не работали.
Пока москалі їдять Рошен, купляти Рошен не буду!
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