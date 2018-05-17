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Вінницький комбінат перероблятиме
лушпиння соняшника на...

Вінницький комбінат перероблятиме лушпиння соняшника на...
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2019 07:57

Вінницький комбінат перероблятиме лушпиння соняшника на...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомив заступник голови правління з технічних питань ПрАТ «Вінницький ОЖК» Ярослав Белінський.

Дивися повний текст Вінницький комбінат перероблятиме лушпиння соняшника на «зелену» електроенергію.
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