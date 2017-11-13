Про це заявив Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів.
Дивися повний текст Частка РФ в експорті українських товарів і послуг складає менше ніж 8%.
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Додано: Вів 09 кві, 2019 08:01
Частка РФ в експорті українських товарів і послуг...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Частка РФ в експорті українських товарів і послуг складає менше ніж 8%.
Додано: Вів 09 кві, 2019 08:01
Интерестно, а во сколько раз увеличился импорт российских товаров в Украину? По количеству импорта российских товаров, можно сказать, что торговые отношения с Россией увеличились, а не уменьшились.
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