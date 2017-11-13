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Частка РФ в експорті
українських товарів і послуг...

Частка РФ в експорті українських товарів і послуг...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2019 08:01

Частка РФ в експорті українських товарів і послуг...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив Перший віце-прем’єр-міністр України - Міністр економічного розвитку і торгівлі України Степан Кубів.

Дивися повний текст Частка РФ в експорті українських товарів і послуг складає менше ніж 8%.
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2019 08:01

Интерестно, а во сколько раз увеличился импорт российских товаров в Украину? По количеству импорта российских товаров, можно сказать, что торговые отношения с Россией увеличились, а не уменьшились.
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