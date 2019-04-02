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У Польщі готуються виставити
Німеччині рахунок на $900...

У Польщі готуються виставити Німеччині рахунок на $900...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2019 08:06

У Польщі готуються виставити Німеччині рахунок на $900...

Пропонуємо до обговорення:
Депутат польського Сейму і член парламентської групи, що займається оцінкою суми компенсацій, Януш Шевчак заявив, що Польща хоче отримати від Німеччини $900 млрд репарацій.

Дивися повний текст У Польщі готуються виставити Німеччині рахунок на $900 млрд в якості репарацій.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2019 08:06

Откуда он взял эти цифры?
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