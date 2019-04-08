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Стало відомо, скільки українці втрачають на невідомих...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 кві, 2019 08:36
Пропонуємо до обговорення:
Офіс ефективного регулювання (BRDO) напрацьовує нормативні зміни, що допоможуть вирішити проблему втрати грошей абонентами мобільного зв’язку через контент-послуги, які вони не замовляли.
Дивися повний текст Стало відомо, скільки українці втрачають на невідомих послугах мобільних операторів
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Додано: Вів 09 кві, 2019 08:36
да " подключение операторами контент-услуг без согласия абонентов " это массовая проблема , лично с этим сталкивался на 3 номерах из 5 при том отличились и Киевстар и МТС
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