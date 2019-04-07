В Україні трактористи, слюсарі та зварники – на вагу золота.
Дивися повний текст Ринок праці: трактористам по 30 тисяч, а дипломовані фахівці сидять без роботи.
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Вів 09 кві, 2019 09:39
Ринок праці: трактористам по 30 тисяч, а дипломовані...
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Дивися повний текст Ринок праці: трактористам по 30 тисяч, а дипломовані фахівці сидять без роботи.
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