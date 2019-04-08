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З 1 квітня українці отримали
майже 160 тисяч електронних...

З 1 квітня українці отримали майже 160 тисяч електронних...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2019 10:55

З 1 квітня українці отримали майже 160 тисяч електронних...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 квітня, початку впровадження в Україні електронних рецептів лікарі вже виписали їх понад 158 700.

Дивися повний текст З 1 квітня українці отримали майже 160 тисяч електронних рецептів.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2019 10:56

если отпущены лекарства только по 1/4 выписанных рецептов - значит всё-таки что-то где-то работает не так?
RomanTik
 
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