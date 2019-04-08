З 1 квітня, початку впровадження в Україні електронних рецептів лікарі вже виписали їх понад 158 700.
Дивися повний текст З 1 квітня українці отримали майже 160 тисяч електронних рецептів.
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Додано: Вів 09 кві, 2019 10:55
З 1 квітня українці отримали майже 160 тисяч електронних...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст З 1 квітня українці отримали майже 160 тисяч електронних рецептів.
Додано: Вів 09 кві, 2019 10:56
если отпущены лекарства только по 1/4 выписанных рецептов - значит всё-таки что-то где-то работает не так?
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