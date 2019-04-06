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Порошенко повідомив, коли
має запрацювати Вищий...

Порошенко повідомив, коли має запрацювати Вищий...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2019 11:28

Порошенко повідомив, коли має запрацювати Вищий...

Пропонуємо до обговорення:
Вищий антикорупційний суд України днями має розпочати свою роботу.

Дивися повний текст Порошенко повідомив, коли має запрацювати Вищий антикорупційний суд.
R2
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2019 11:28

Походу чем больше структур для борьбы с коррупцией и другими злоупотреблениями в высших эшелонах власти, тем меньше результаты. А если они даже будут можно отменить статью УК, прецедент уже есть. Ох уж этот Петр Алексеевич, как там разделяй и властвуй, по моему именно эта схема сейчас в тренде ;)
Igorten
 
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