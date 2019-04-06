Вищий антикорупційний суд України днями має розпочати свою роботу.
Дивися повний текст Порошенко повідомив, коли має запрацювати Вищий антикорупційний суд.
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Додано: Вів 09 кві, 2019 11:28
Порошенко повідомив, коли має запрацювати Вищий...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Порошенко повідомив, коли має запрацювати Вищий антикорупційний суд.
Додано: Вів 09 кві, 2019 11:28
Походу чем больше структур для борьбы с коррупцией и другими злоупотреблениями в высших эшелонах власти, тем меньше результаты. А если они даже будут можно отменить статью УК, прецедент уже есть. Ох уж этот Петр Алексеевич, как там разделяй и властвуй, по моему именно эта схема сейчас в тренде ;)
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