Про це повідомляє прес-служба ФГВФО.
Дивися повний текст Фонд гарантування на рік продовжив ліквідацію Дельта Банку.
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Додано: Вів 09 кві, 2019 11:34
Фонд гарантування на рік продовжив ліквідацію Дельта Банку
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст Фонд гарантування на рік продовжив ліквідацію Дельта Банку.
Додано: Вів 09 кві, 2019 11:34
Параллельно банку Дельта в 2008-х годах существовал фонд Дельта. Это то же самое что сейчас хотят сделать с пенсионным фондом №2. Деньги у населения собрали и благополучно обанкротились. Как кто то на бигбордах писал - Думай.
Будет сссровский сбербанк№2
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