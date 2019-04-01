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Фонд гарантування на рік
продовжив ліквідацію Дельта Банку

Фонд гарантування на рік продовжив ліквідацію Дельта Банку
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2019 11:34

Фонд гарантування на рік продовжив ліквідацію Дельта Банку

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба ФГВФО.

Дивися повний текст Фонд гарантування на рік продовжив ліквідацію Дельта Банку.
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Повідомлення Додано: Вів 09 кві, 2019 11:34

Параллельно банку Дельта в 2008-х годах существовал фонд Дельта. Это то же самое что сейчас хотят сделать с пенсионным фондом №2. Деньги у населения собрали и благополучно обанкротились. Как кто то на бигбордах писал - Думай.
Будет сссровский сбербанк№2
p_a_l
 
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